Kampaaniad aitavad varjupaiga loomadel hõlpsamini kodu leida

Oktoobris kirjutas Sakala kahest koerast ja mitmest kassist, kes on Viljandi varjupaigas viibinud juba pikka aega ning kellele pole ühel või teisel põhjusel kodu pakutud. Viljandi varjupaiga juhataja Siiri Mängli ütles, et nende hulgast jõudis tagasi oma koju üks Põhja-Sakala vallast pärit koer, kelle omanik luges tema varjupaigas viibimise kohta lehest. "Ta arvas, et tema koer on läinud, ega tulnud selle pealegi, et teda varjupaigast otsida." Mainitute seast on uue kodu leinud üle 140 päeva varjupaigas elanud must pikakarvaline kuuaastane Ganha. Samuti viidi uude koju keerulise iseloomuga Luciferi-nimeline nurruja, kes kõikidega ei sobinud.

Siiri Mängli nentis, et Varjupaikade mittetulundusühingul läks musta kassi kuu väga edukalt ning musti kassi võeti endale rohkem kui tavaliselt, 85. Kõikide mittetulundusühingu varjupaikade peale leidis oktoobris kodu ligi 200 kassi, mis on Mängli sõnutsi väga hea tulemus.

Küsimusele, kas tänu kampaaniatele võetakse koeri ja kasse varjupaigast endale rohkem, vastas Mängli jaatavalt ning lisas: "Kampaaniate ajal võtame huviorbiiti ühe värvi, iseloomu või vanuse."

Sel kuul käib eakate koerte kampaania, mis tähendab, et tähelepanu all on vanemad kui viieaastased koerad, keda sageli peetakse liiga vanaks, et neid endale võtta. Tänu kampaaniale sai Viljandi varjupaigast uue peremehe juurde viieaastane Kalli. Varjupaikade mittetulundusühingu kodulehe andmetel on sel kuul koju saanud seitse üle viieaastast koera. Sel kuul saavad eakad koerad uue koju minnes kaasa ka kingituse.

Viljandi varjupaigas ootab kodu kollane Bosse. Varjupaiga Facebooki lehel on kirjas, et Bosse on suur isane karumõmm, kel on elukogemust juba kümne aasta jagu. "Ta on ülisõbralik, sotsiaalne ja energiline koer, kelle krapsakas jalutuskäigusamm vanust ei reeda. Bosse on nõus jalutama tunde. Võõra tulekust annab märku, kuid ei ole kellegi peale pahane. Karv on lühike ja õue elama ei sobi."

See on kümneaastane Bosse, kes otsib kodu. FOTO: Marko Saarm