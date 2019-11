Aita otsustada! Viljandimaa valib aasta tegu

Viljandimaa arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant Jaanika Toome ütles, et konkursi eesmärk on märgata ja innustada kodanikualgatuse valdkonnas silmapaistvalt tegutsenud isikuid ja ühendusi. "Kogukondade areng saab alguse meie endi julgusest astuda esimene samm ja koos oma kogukonnaga hakata neid unistusi ellu viima," lausus ta.

Komisjoni väljavalitud viis tegu on avaldanud kogukondadele tähelepanuväärset mõju ning aidanud teadvustada kodanikualgatuse tähtsust.

Viljandimaa aasta küla, mittetulundusühing Holstre Pere Selts

Tänavuseks maakonna aasta külaks kuulutati Holstre. Holstre piirkonna külade elanikud on silma jäänud ühtehoidva meeskonnana, kes naudivad kooskäimist ja teavad, et piirkonna elu sõltub neist endist. Nad hoolivad ja märkavad oma kogukonna liikmeid ning panustavad piirkonna heakorda ja ürituste korraldamisse. Selle suve üks südamlikumaid ettevõtmisi, mis sai teoks eri piirkondade asutuste ja elanike koostöös, oli laulu- ja tantsupeo tule tervitamine. See oli pidulik, armas, kodune ja uhke sündmus, mis liitis veelgi piirkonna elanikke.

Viljandimaa aasta küla FOTO: Viljandimaa Arenduskeskus

Pumptrack Viljandi Lastepargis, Viljandi Rotary klubi

Viljandist on saanud trikiratturite Meka ja seda tänu Viljandi Rotary klubi julgele pealehakkamisele. Nähti vajadust ja leiti lahendus. See nõudis küll suur rahakotti, kuid õnneks on Viljandis palju avatud südamega ettevõtjaid ja asutusi, kes kõik asjale hoogu andsid. Nüüd on Viljandis koht, kus igas vanuses noored saavad aktiivselt aega veeta. Pargis saab sõita rula, trikiratta, tõukeratta ja ka tavalise maanteerattaga.

Pumptrack Viljandi lastepargis FOTO: Viljandimaa Arenduskeskus

Noorte motosõidupäevad Ainjas, mittetulundusühing Karksi Racing Team

Sel suvel korraldati Mulgi vallas Ainja krossirajal noortele tasuta sõidupäevad. Karksi Racing Teami krossimehed, kes ise on seal juba mitu aastat sõitmas käinud, soovisid, et ka noored saaksid ennast selles vallas proovile panna. Koostöös Karksi-Nuia noortekeskusega soetati eri suurusega mootorrattaid ja ATV-sid ja nii saigi ligikaudu 20 noort võimaluse rajale minna. Noortega tegelesid tõelised motomehed, kes neid juhendasid, motiveerisid ja innustasid.

Noorte motosõidupäevad Ainjas FOTO: Viljandimaa Arenduskeskus

Suure-Jaani staadioni valgustusega kunstmuruväljak, mittetulundusühing SK Kirm

Suure-Jaani piirkonnas on jalgpall väga populaarne spordiala, seda mängivad lapsed, mehed ja naised. Mängima on oodatud kõik kogukonna liikmed vanusest ja oskustest olenemata. Sel sügisel täitus kogukonna liikmete kauaaegne unistus: nende eestvedamisel sai rajatud valgustatud kunstmuruväljak. Selle valmimine oli pikk protsess, millesse panustasid aega ja teadmisi paljud kogukonna liikmed ja kohalikud ettevõtjad. Vabatahtlikult tehtud tööde nimikiri oli pikk: väljakukatte ülesvõtmine, pinnasetööd, piirdeaia lammutamine...

Suure-Jaani staadioni valgustusega kunstmuruväljak FOTO: Viljandimaa Arenduskeskus

"Urissaare kantri", mittetulundusühing Eesti Identiteedi ja Kultuuri Koda

Sel aastal sai "Urissaare kantri" teoks juba viiendat korda. Järjest rohkem tuleb ettevõtmisega kaasa kohalikke elanikke, kes kõik saavad kogeda, mis tähendab sünergia ja sellest tekkiv hea tunne. Selle ettevõtmise kaudu on piirkond saanud uue hingamise, noored tahavad koos tegutseda ja nad on uhked oma koduküla üle. Piirkonda on kolinud ka üks pere, kes tõi põhjusena välja just ägeda kogukonna, kuhu tahab kuulda.