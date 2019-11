Tellijale

Selle vana, väärika ja ilusa maja kadumine linnapildist on paljudele viljandlastele parajat tuska valmistanud. Samas ei saa eitada, et valitud koht on uue, 2023. aastaks valmima planeeritud haiglahoone tarvis vaat et ainuvõimalik ning haigla kolimine teeb linnakodanike elu tunduvalt lihtsamaks ja mugavamaks. Eriti tervitatav on see just vanematele ja liikumisraskustega inimestele mõeldes.