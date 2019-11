"Noortebändi" võistluse võitis Kelly Vask

Võistluse finaali jõudis ka duo think twice, millesse kuuluvad Viljandi gümnaasiumi kümnenda klassi õpilane Ako Lehemets ning õpetaja ja bändide juhendaja Henri Roht.

Kelly Vask ütles, et võit tuli ootamatult. "Kui ma konkursile läksin, siis ma üldse ei mõelnud, et ma ilmtingimata pean võitma. Selle võrra oli ka üllatus suurem, sest see polnud algusest peale minu väga kindel siht," lausus ta. "Hoidsin usinasti pöialt think twice’ile ja Polóšywale. Pidasin neid väga võidu vääriliseks ja mulle väga ka nende muusika meeldib."

Homme kella üheksast õhtul on võimalik nii Kelly Vaske kui think twice'i kuulata VLND villas.

"Noortebänd" on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele mõeldud iga-aastane võistlus. See on andnud tuule tiibadesse paljudele Eesti lavadele jõudnud noortele artistidele nagu Rainer Ild, Lepatriinu, Eik, The Notes, The Werg, Ziggy Wild, The Boondocks, Frankie Animal, Tenfold Rabbit, Slippery Slope, Sibyl Vane, Wilhelm, Ans Andur, Bedwetters ja Junk Riot.