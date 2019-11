Õpetajad teevad teatrit. Milleks see hea on?

Tellijale

Üksnes ametlike riigi- ja projektiteatrite uuslavastuste koguarv aastas on ligikaudu 250 – kaks korda suurem, kui veel kümmekond aastat tagasi. Kuidas neile küll publikut jagub, on mulle suur saladus. Teatriskäikude arv on viimastel aastatel püsinud stabiilselt 1,2 miljoni juures, mis on ligilähedaselt sama kui teatrikunsti kõrgajal, mil teater oli üks väheseid tõekuulutajaid ühiskondlikus sumbunud õhustikus, seega siis nõukogude aja lõpul. Selle arvuga oleme Euroopas esirinnas.