Argipäevakool "Tule õue!" kutsub rõivaste töötuppa

Töötuppa on piiratud arv kohti, registreerida saab end e-posti aadressil gea@geamelin.ee hiljemalt 18. novembriks.

Järgmises argipäevakoolis saab osaleda 8. detsembril kell 14 VLND Villas aadressil Pikk tänav 4. Ruiso sõnutsi on siis tulemas põnev ja sisukas loeng teadlikust ja keskkonnasõbralikust rõivakandmisest.

Varakevadel jätkub argipäevakool Gea Melini herbaatika ja isemajandava majapidamise õpitoaga "Pihlamäe metsaspaa".

Argipäevakool "Tule õue!" on sari, mis on alguse saanud 2015. aastal loodud Viljandi vanalinna kogukonnaliikumisest "Tule õue!". Argipäevakool on ettevõtmine, mis liidab kogukonna, tänapäeva tavad ja paikkondlikud traditsioonid. Kokku saavad meistrid, kes otsivad ja tahavad uuesti leida meie n-ö vanarahva eluviisi ning seda ühel või teisel moel rakendada oma igapäevaelus.