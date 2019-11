Inimestel on võimalik raamatukogudest kübernõu küsida

Viljandmaal osalevad nõuandepäeval Abja, Olustvere, Karksi-Nuia, Mõisaküla, Saarepeedi, Õisu, Viiratsi, Kõo, Suislepa, Väluste, Tarvastu, Puiatu, Suure-Jaani ja Vastemõisa raamatukogu ning Viljandi ja Võhma linnaraamatukogu.

Riigi infosüsteemide amet (RIA) kirjutab pressiteates, et 20. novembril on võimalik oma kohalikust raamatukogust saada nõu sellistel teemadel nagu tugevad paroolid, seadmete uuendamine, failide varukoopiate tegemine, privaatsuse tagamine sotsiaalmeedias, õngitsuskirjade äratundmine ja muudes turvalisuse küsimustes. Kuigi kampaania on mõeldud eelkõige vanemaealistele, on raamatukogudes võimalik abi küsida kõigil.

RIA juhtivanalüütik Lauri Tankler ütles, et küberturvalisus kõlab keeruliselt, kuid algab lihtsatest asjadest. "Olgu selleks senisest pikem parool või oma nutitelefoni uuendamine, kõike seda saab teha odavalt ja kiiresti, kuid see tundub paljudele justkui uus tundmatu maailm," lausus ta. "Tegelikult on kõigil vaja lihtsaid teadmisi, kuidas ohutumalt küberruumis käituda. Mul on hea meel, et kohalikud raamatukogud on jätkuvalt kohaks, kus kogukond üksteist aitab."

Eesti raamatukoguhoidjate ühingu juhatuse esimehe Katre Riisalu sõnul on soovitakse ettevõtmisega õpetada seenioreid IT-muredega raamatukogusse pöörduma. "Kui noored saavad abi koolist ja täiskasvanud töölt, siis vanemaealised peavad reeglina ise hakkama saama. Siin on toeks raamatukogu töötajad kui oma ala asjatundjad, kes oskavad aidata nii arvutite ja nutiseadmete kasutamisel kui ka korraldavad koolitusi. 20. novembril on nõuandepunktides kohal ka vabatahtlikud küberturvalisuse spetsialistid," lausus ta.

Riisalu rõhutas, et kuigi küberturvalisuse küsimustega võib alati minna oma kohalikku raamatukokku, siis tundlike isikuandmetega tuleks esmajoones abi paluda lähedastelt. Näiteks pangakonto andmeid, digiallkirjastamist ja isiklikku infot võiks näidata vaid inimestele, keda sa päriselt usaldad.