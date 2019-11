Repliik. Kuidas pungus piraatlus

Paar päeva tagasi tuli Walt Disney Company lagedale omaenda striimimiskeskkonnaga, kust kuutasu eest saab tema loomingut. Muidugi kuulus selle sammu juurde oma intellektuaalse vara teistest keskkondadest kokkukorjamine. Mitme aasta eest alguse saanud protsess, kus meediafirmad hakkasid ­Netflixi edu lainel riburada pidi oma tasulisi kanaleid looma, on lõpule jõudmas. Kui veel mõni aasta tagasi piisas paarist regulaarsest kuutasust, siis nüüd oleks neid vaja kümne ringis. Kusjuures need kuutasud õigustavad ennast üha vähem, sest iga pungumisega kanalite valik kahaneb.