Libateaduse tunnused

Siit edasi polegi vaja kaua või kaugele ekselda, et jõuda teaduslikkuse tõrjumise tagatubadesse. Ka siin on oluliseks käivitusjõuks kuulsus ja raha, vaimse ja materiaalse heaolu hangeldamine paljude käest väheste kätte. Usupõhiste sektide või püramiidskeemidele üles ehitatud võrgustike esmaseks hoiakuks, millega liikmeid püütakse, on kangelaslik, tihtilugu märtrimaiguline vastandumine. Ükskõik millele. «Peavooluteadus» või «peavoolumeditsiin» on piisavalt ähmased sildid, et sinna taha mahutada kõik koletised, mida uinuv mõistus kokku manada suudab. Mõistus uinub aga siis, kui kriitilise meele asemel asub rooli usk. Uinuva mõistusega on lihtsam mängida kui käpiknuku või marionetiga.

Samal ajal on teaduslik ja mõtlemisvigu vältida üritav loogika tõsikindla usu vastu võimetu. Seda võimetust võimendab sotsiaalvõrgustike tõejärgse ajastu sõnum, kus üritatakse juurutada arusaama, et kõik arvamused on võrdsed. Sealt edasi jõutakse üsna loomulikult seisukohani, et meie arvamus on samaväärne kui teie teadmine ja kuna meid on rohkem, siis meil on õigus. Usust kantud inimene võib vabalt öelda: «Ma ei tea sellest asjast midagi ega tahagi teada, aga ma arvan ja olen selle üle uhke» ning nii jääbki. Nõndanimetatud peavooluteaduse vastane «õigem» (ja tagakiusatud!) alternatiivõpetus on kõigutamatu.

TEADUSE JA TEADUSLIKE põhimõtete kuritarvitamise juhud on teretulnud vesi usupõhise äri veskitele. Asja ei tee paremaks ka need teadlased või teadusadministraatorid, kes omakasu nimel neis kaasa mängivad. Väikesele lisarahale või aupaistele on ju raske öelda kindlameelselt: «Tänan, ei!» Samas, üksiknäite või -kogemuse pealt meelevaldse üldistuse tegemine võimaldabki luua «peavoolumeditsiini», vaktsiini- või kliimavandenõu lugusid, mis siis kuulujutu iidvana levikumehhanismi kaudu isevõimenduvasse ringlusse saadetakse. Piisavalt sageli leidub sarnaste tunnustega üksikjuhtumeid, tihtipeale konkreetsetele asjaosalistele traagilisi ja tunnetega tugevalt laetuid, millega saab sõnumile hoogu juurde.