Harmoonia ja Fellin pääsesid paremate hulka

Harmoonia peakoka Kristin Vippuli sõnul on tunnustuse taga aastatega väljakujunenud püsiv klientuur, kes on restorani toidu ja teeninduse kvaliteediga rahule jäänud. Suve jooksul käib restoranis ka palju väliskülalisi, kes on alati head tagasisidet andnud.

"Pidev töö ja vaevanägemine on hoidnud restorani head taset. Teeme seda, mis me alati oleme teinud, ja tundub, et inimesed on sellega väga rahul. Alati püüame kõrgemate eesmärkide poole, kuid oleme rahul ka sellega, mida oleme saavutanud," ütles Vippul.