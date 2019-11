Andekad Viljandi noored esinevad täna «Noortebändi» finaalis

Üle-eestilise noortebändide võistluse finaali jõudis viis osavõtjat, kellest parim selgub täna õhtul Tallinnas Vabal Laval.

Think twice on Viljandist pärit duo, mille moodustavad gümnaasiumi kümnenda klassi õpilane Ako Lehemets ning õpetaja ja bändide juhendaja Henri Roht. Koosseis on tegutsenud kümme kuud, oma suurimaks mõjutajaks peab ta USA indie-rokkbändi From Indian Lakes. Ise viljelevad poisid samuti indie't. Nende lugude sõnad räägivad enamasti armastusest ja elust ning nendega kaasnevatest valudest ja rõõmudest.

Viljandis elav Kelly Vask kirjutas oma lapsepõlvekodus Vergis põlve otsas paar lugu, millega jõudis «Noortebändi» finaali ja ka minialbumit tegema.

Kelly soovib teha eelkõige ausat muusikat ning sotsiaalmeedia vahendusel kirjeldatatakse tema muusikat järgmiselt: «Kui oled kunagi sattunud kuulama selliseid tüüpe nagu Oh Wonder, RY X, Daughter või Bon Iver, siis võib juhtuda, et Kelly muusika istub sulle ka. Natuke biiti, natuke klahvi-kitra-vokaale, natuke hala ja südamevalu.»

Finaali jõudsid peale eelnimetatute Pološywa, Worn Öut ja SKIVE Band.

«Noortebänd» on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele mõeldud iga-aastane bändivõistlus. Korraldajate kinnitusel ei ole selle eesmärk ainult parima ansambli valimine, vaid ühtlasi soovitakse olla noorele artistile suunanäitaja ning hüppelaud Eesti muusikasse. Mitmed eriauhinnad ja esinemiskutsed festivalidele on verivärskele bändile äärmiselt motiveerivad, ent samas vajalikud, et loomingut esitleda ja esmaseid kontakte luua.

Konkurss ei ole stiililiselt ega instrumendiliselt suunitletud, jättes kõikidele võimaluse kandideerida ja tõusta esile. «Noortebändi» on korraldatud 2001. aastast. See non andnud tuule tiibadesse sellistele Eesti lavadele jõudnud noortele artistidele nagu Rainer Ild, Lepatriinu, Eik, The Notes, The Werg, Ziggy Wild, The Boondocks, Frankie Animal, Tenfold Rabbit, Slippery Slope, Sibyl Vane, Wilhelm, Ans Andur, Bedwetters, Junk Riot, Rising Sun ja paljud teised. Mulluse võistluse võitis Duo Ruut.