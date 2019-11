Tellijale

Viljandi linnavalitsuse rahandusameti juhataja Marika Aaso selgitas, et Viljandi lasteaedades on maksetähtpäev 20. kuupäev. «Kui kuu lõpuks on arved tasumata, siis see on tähtpäeva ületanud. Võlg algab ühest sendist,» lausus ta.