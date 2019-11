Üle 25 000 euro küündiv lasteaia kohatasude võlasumma ei ole Viljandi rahakoti jaoks midagi sellist, et sunniks eelarve tasakaalu ajamiseks kärpekrokodille valla päästma. Pigem on see taskuraha, ehkki hädalisi töid, mida selle eest kas või nendessamades lasteaedades teha võiks, leidub kindlasti ridamisi. Põhjalikuks mõttekohaks peaks see linnajuhtidele aga ikkagi olema, sest nii suur võlasumma näitab paljude lapsevanemate suutmatust suure kohatasuga toime tulla.