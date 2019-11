Sander Post: meil oli väravalööjat vaja

Viljandi Tuleviku esindusmeeskonda tüüriv Sander Post võib nüüd mõneks ajaks jala sirgu lasta: Premium-liiga hooaeg on läbi ja järgmiseks hooajaks on liigasse püsimajäämine tagatud. Tema sõnul on tabeli seitsmes koht meeskonna taset arvestades maksimumilähedane.

FOTO: Elmo Riig