Juhtkiri. Maakoolid võistlustules

Levinud tabelite tõsiseltvõtmise kriitika kõlab umbes nii: ainult kolme eksami tulemust mõõtev ja numbritest koosnev pingerida annab koolide olukorrast pooliku pildi. See ei võta arvesse õpetajate, laste ja vanemate heaolu. See on aastast aastasse muutumatuks jäänud ning selles on muidugi oma tõetera. Kolme eksami tulemuse pealt ei maksa ilmselt väga põhjapanevaid järeldusi teha, seda enam et võrdsetel tingimustel on võistlustules kõik gümnaasiumid asukohast, rahastusest, õpilaste algpositsioonist ja õppesuunitlusest hoolimata.