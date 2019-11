Naasin äsja nädalaselt puhkusereisilt Egiptusest ning tunded on vastakad. Praegu valitsevad seal suve ja supluse nautijaile ideaalsed olud: õhutemperatuur on päeval 30 ja öösel 25 kraadi kandis ning soe on ka Punane meri, kus on haruldaselt selge vesi ja imeilusad värvilised kalad.