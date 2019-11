Väikesed programmeerijad mängisid robotitega

Tellijale

II–V klassi lastele anti 12 ülesannet robootika, programmeerimise ja IT-valdkonnast. Võistluse üks korraldaja Laido Valdvee ütles, et iga ülesande lahendamiseks oli aega ainult viis minutit. Ta selgitas, et ülesandeid võib lahendada ka inimene, kes pole varem robootikaga üldse kokku puutunud. Tähtsad on seejuures funktsionaalne lugemisoskus ja loogiline mõtlemine.