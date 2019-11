Oma riiki ei leia ma üles

Olen kuulnud väljendit «rassistide jõulud» kirjeldamaks olukorda, millest on saanud meie riigi igapäev, ega saa öelda, et see kuidagi vale oleks. Või on õigem sõna «palagan»? Ega meie valitsused ole suuremalt jaolt olnud just stahhaanovlased ja lõhkunud varavalgest hilisööni tööd teha, et 50 aastat okupatsiooni näiteks viiega tasa teha, aga see, mis praegu toimub, ei ole enam naljakas ka. Latt on juba tihedalt vastu muru, aga ikka osatakse end selle alt läbi kaevata.

PRAEGU SÜNDIV on ennemini kummaline kui midagi muud. Jabur ja totter. Seisad Sten­bocki ees ning vaatad, et kõik justkui toimib: inimesed käivad sisse-välja, korraldatakse pressikonverentse ja eeldatavasti makstakse kogu sellele pundile ka palka. Valitsus justkui oleks olemas. Aga ta ei valitse. Peaminister tuleb välja mingi avaldusega, universumi kõiksusest materialiseeruvad nobedasti kaks pahurat kaabuga tüüpi, kes vahutavad mikrofoni ja vehivad kätega, seepeale immitseb kaamerate ette taas peaminister, peksa saanud kutsika nägu ees, ning üritab selgeks teha, et ta ei mõelnud seda, mida ütles, ja kui äkki isegi mõtles, poleks ta pidanud seda ütlema.

Kõige selle tagajärjel on poliitiline kultuur meie üsna noores demokraatias muutunud täielikuks naljanumbriks. Nagu omaaegsed protestantide needmise tseremooniad Vatikanis: keegi ei saa aru ega tõenäoliselt ka usu, mis kasu neist saaks olla inimesele või elajale, aga teeme ikkagi, sest nii on varem tehtud.

See ei olnudki üle mõistuse ammu, kui praeguse nimega maaeluministeeriumi juhtis Tiit Tammsaar. Tema oli ka omal ajal üsna haruldane nähtus – põllumajandusminister, kellele põllumajandus ei olnudki raketiteadus. Kui Eesti Viljasalv lagedaks varastati (tuletame meelde, et mitte keegi pole selle teo eest päevagi vangis istunud), astus ta ise tagasi. Ometi ei käinud ju tema Jõgevalt vilja virutamas, seda tegid inimesed, suuresti tema parteikaaslased, kelle kohta sündmuste käigus selgus, et nad pidasid Viljasalve isiklikuks mängumaaks, selle vilja oma viljaks ja selle raha oma rahaks. Tammsaar aga võttis vastutuse, käitus nagu riigimees ja selgrooga poliitik. Ütles, et sõbrad, me oleme lääneriik, kus kehtivad lääne demokraatia normid, ja läks ära.