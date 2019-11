Kuus korda tõenäolisem on, et inimene saab elu jooksul kaks korda välguga pihta, kui et ta valib Eurojackpoti õige numbrikombinatsiooni. Ometi on igasugused tele-show’d, kus loositakse välja nii raha kui muud nänni, olnud väga populaarsed televisiooni algusaegadest peale. Mis saab aga siis, kui telemäng pannakse teatrilavale?