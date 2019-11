Nõu andma läinud ennetustöötajad päästsid vingu sisse jäänud mehe

Diivanilt aeti üles seitsmekümnendates aastates mees, kes kurtis peapööritust ja südames valu, kuid arvas esialgu, et see on tema niigi kehva tervise pärast. Päästeameti töötajad selgitasid, et vingugaas on nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgine gaas, mille pikemaajaline sissehingamine toob kaasa surma. Kinnise siibriga küdeva ahjuga toas edasi viibimise korral oleks mehe elu ohtu sattunud. Ahju siiber avati ja ruumid tuulutati. Tuppa paigaldati ka uus suitsuandur, sest varem soetatu oli katki läinud.