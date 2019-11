Andke oma pommid ära

Päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen ütles, et Eesti elanike kodudest võib endiselt leida lõhkeainet või seda sisaldavaid esemeid, mis ohustavad nii koduomanikku ennast, tema lähedasi kui ka naabreid. "Näiteks kortermajas võib plahvatus lõppeda väga traagiliste tagajärgedega ning lisaks on majanduslik kahju kõikidele majaelanikele enam kui kindel," selgitas ta.

Viimane traagilisem juhtum pärineb 2010. aastast, kui Tallinnas Kuldnoka tänaval plahvatas kortermajas lõhkeaine ning plahvatuse tagajärjel hukkusid mees ja väikelaps. Surmaga lõppenud õnnetusi on juhtunud ka viimastel aastatel. 2018. aastal hukkus Ida-Virumaal mees, kes ketaslõikuriga lõikas mürsku ning toimus plahvatus. Ka käesoleval aastal hukkus mürsku ketaslõikuriga lõiganud mees tekkinud plahvatuses. Raskeid vigastusi on viimase kolme aasta jooksul plahvatustes saanud viis inimest, enamasti on need olnud käe- ja näovigastused.