Selle juhtkirja kirjutamise ajaks pole selgunud järjekordse Toompeal lahvatanud poliitskandaali järgmine samm. Teada on, et paari tunni pärast kohtub peaminister Jüri Ratas maaeluminister Mart Järvikuga, et tekkinud olukorda arutada. Pole aga võimalik, et Mart Järvik säilitaks ministrikoha ja valitsus mingisugusegi usaldusväärsuse.