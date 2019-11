Viljandis saab näha roosat täppi

Pusa ehk Piret Bergmann on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia Pärnu kolledži, mida tuntakse ka nime Academia Non Grata all. Kunstnik elab ja töötab Pärnus ning tegutseb tänapäeval peamiselt maalijana. Ta on üles astunud paljudel isiku- ja grupinäitustel nii Eesti kui mujal maailmas ning lisaks kirjutanud ning illustreerinud lasteraamatuid.