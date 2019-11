Cleveron on üks Kesk-Euroopa kõige kiiremini kasvavatest tehnoloogiaettevõtetest

"Alustasime pakiautomaatide tootmist juba 2007. aastal, kuid praeguse käibe saavutamiseks saime hoo sisse 2011. aastal, kui esitlesime oma esimese pakiroboti kontseptsiooni. Nüüdseks on sellest saanud Cleveron 401, mida kasutavad maailma tuntumad jaemüüjad," selgitas Cleveroni juht Arno Kütt pressiteate vahendusel.

Maailma suurima konsultatsiooniettevõtte Deloitte eestvedamisel korraldatav "Fast 50" reastab tehnoloogiaettevõtted viimase nelja aasta müügikäibe kasvu alusel. Deloitte Eesti juhi Kristine Jarve sõnul on Cleveron "Fast 50" edetabelis esimest korda, jõudes kohe ka väga kõrgele kohale.

"Koos Cleveroniga oli 50 kõige kiiremini kasvava tehnoloogiaettevõtte hulgas lausa 37 firmat, mis pääsesid edetabelisse esimest korda. See näitab selgelt, et uued loovad ettevõtted arenevad Kesk-Euroopas tohutu kiirusega ja meie regioon on tehnoloogilisele innovatsioonile väga avatud," selgitas Jarve.