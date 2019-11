Indrek Palul on kaugelt enam ameteid, kui oli Hunt Kriimsilmal. See viisteist aastat noorsootööd teinud ja eduka perefirma asutanud mees on muu hulgas tegelnud poliitikaga ja löönud aastaid kaasa Seasaare teatris. Ta mängib mõnuga trumme, teeb sporti ning aitab pühendunult kaasa kõikjal, kus saab. Kindlasti võib öelda, et ta on kodukandi Karksi-Nuia üks tugisambaid. Tema askeldusi juhib tahe muuta maailma paremaks ning kinkida oma neljale lapsele ilus lapsepõlv.