Autosid on Eestis palju, ilmselt isegi rohkem kui vaja ning see pole kellelegi uudis. Küll aga kipub unustuse hõlma vajuma teadmine, et Eestis on autosid ka tehtud. Karksi-Nuia väikelinna ei oska tänapäeval enamik autoehitusega siduda, ometi sai see paik aastakümnete eest tuntuks just tänu sellele valdkonnale.