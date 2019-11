Tellijale

Parkida saab Viljandis peaaegu igale poole. Kindlasti ka sinna, kuhu ei tohiks, sest pole ju kedagi, kes valesti parkijat karistaks. Võib-olla heidab kaasliikleja altkulmu pilgu, aga häbi läheb mööda. Et parkida võib karistamatult kõikjal, kerkib lasteaedade ja koolide juurde parkimist ja peatumist keelavaid märke nagu seeni pärast vihma ning kollaseid jooni veetakse maha risti ja põiki. Siis teavad need, kes peavad parkimisküsimustega tegelema, et on korra loomiseks omalt poolt kõik teinud. Kas sellest ka kasu tõuseb, on täiesti teine teema.