Teadlaste arvates on Pärnu jõel potentsiaali võtta igal sügisel vastu sama palju kudema suunduvaid meriforelle ja lõhesid kui kõigil ülejäänud merre suubuvatel Eesti jõgedel kokku. Et kalad kaugemale sisemaa poole saaksid liikuda, hakati möödunud aasta oktoobris lammutama Sindi tammi. Et aga uhked kalad tulevikus näiteks Soomaale Halliste jõkke välja jõuaksid, tuleb pidada palju keerukamat võitlust kui ühe betoonvalli purustamine. Ja sellega tegelevad keskkonnainspektorid.