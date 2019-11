Naiste hokiklubis liigub litter jääl juba päris suure auruga

Viljandi hokiklubi Fuuriad peatreeneril Ragnar Sool (vasakul) on hea meel, et teist hooaega Eesti naiste meistriliigas mängiv sats on aastaga palju arenenud ning välja on kujunenud kindel tuumik, kes trennis ja võistlustel kaasa lööb.

FOTO: Elmo Riig