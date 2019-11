Tellijale

Linnapea Madis Timpson avaldas teelõigu avamisel rõõmu, et linna sissesõiduteedest on üks kolmandik nüüd tehtud. Ta tänas riiki, kes oli töö tegemiseks raha andnud, ning lisas, et riigil peaks olema programm, mille abil vähemalt maakonnakeskustes saaksid linna läbivad tänavad korda.