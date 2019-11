Õpilasfirma neiud panevad pirne

Tüdrukute puutööhuvi taga on õpilasfirma. Selle toode on eluruumi sisustuselement, puidust dekoratiivvalgusti, mis sobib neidude meelest väga hästi ka kinkimiseks. Tootele lisab efekti vana hõõglambipirni sisse loodud kompositsioon. Leedvalgustus tuleb kas puidust raami või vana hõõglambi pirni sisse ning seda saab tüdrukute jutu järgi tellija soovil muuta.

Viljandi gümnaasiumi õpilasfirma Lysbox kasutab valgustites vanu lambipirne. Heilika Ventsel ütleb, et tänu sellele on nende toode osaliselt ka taaskasutus, ning lisab, et inimesed, kel on kodus veel vanu läbipõlenud pirne, võivad neid pakkuda Lysboxi lampidesse.