Kuigi astronoomilise kalendri järgi on õues veel sügis, tõi üleeilne lumesadu talve palju lähemale. Varasügis on ­ääretult meeldiv, aga oktoobri lõpp kipub olema üks suur kehv suusailm. Loodus justkui ootaks, millal saab valge lume alla puhkama jääda, et tulevaks kevadeks jõudu koguda.