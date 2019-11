Riigikogu liikme Kalle Grünthali üllatusvisiidid Viljandimaa hooldekodudesse olid ühest küljest ju isegi positiivsed – see on ometigi kiiduväärt, kui tipp-poliitik jõuab Toompealt alla ja Tallinnast välja. Samuti võib üldjoontes nõustuda Grünthali seisukohaga, et Eesti hoolekandesüsteemi võiks lähendada Norra omale.