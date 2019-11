Tormipilved laevamodellismi horisondil

Arutelu ei tekkinud. Kirjale ja nõudmistele lihtsalt vilistati. Kahe nädala pärast tuligi otsus, ilma et modellistidega oleks loodud mingitki kontakti. Kogu selle kahe kuu jooksul, mil lugu on hargnenud, ei ole ükski linnavalitsuse ametnik käinud vaatamas ringi, mille kolimise tarbeks tahetakse uue aasta alguses hakata ruume välja ehitama. Veelgi enam, ükski ametnik ei ole vahetanud ainsatki sõna ka ringi juhendajaga, olgugi et mulle teadaoleva info kohaselt on kolimiseks kuluv summa juba kokku rehkendatud. Millistel alustel ja millise info järgi, on minu jaoks müstika. Jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik nii spetsiifilise ringi vajadusi kohvipaksu pealt lugeda.

ÜKS KOOSOLEK pärast otsuse tegemist siiski kokku kutsuti, minulgi õnnestus seal viibida. Kuid ega ka seal mingisugust reaalset arutelu tekkinud. Minu kui ringi vilistlase ning ka juhendaja Olle Järvekülje esitatud argumente ja teemasid ei peetud millekski, mis vääriksid arutamist. Ometi olime meie tollel koosolekul ainsad, kes ringis toimuvast midagi teavad. Linnavalitsuse esindajate ülbe ja üleolev suhtumine andis selgelt mõista, et linn oma kodanikest ei hooli ning on valmis vajaduse korral täie hooga üle sõitma kõigist, kes ette jäävad. Õpetajal pole oma ringi tuleviku koha pealt mingisugust sõnaõigust. Selline suhtlemine ei ole sobilik ega asjakohane.

Linna ja huvikooli arvates ei ole praeguste õpilaste ringis hoidmine tähtis, sest küll tulevad uued ning lisaks saame ­uutesse ruumidesse suure harjutusbasseini ja automodellismi ringraja. Reaalsus on aga midagi muud. Juba ainuüksi fakt, et suuremat harjutusbasseini peetakse ringi arengule vajalikuks, näitab, et linnal ja huvikoolil ei ole vähimatki arusaamist ringi vajadustest. Praegused vahendid rahuldavad kõiki meie vajadusi. Tõik, et laevamodellistid on püüdnud seda korduvalt seletada ja et sellest aru saada ei taheta, kinnitab vaid kolimisplaani vigasust ning selle jõuga pealesurumist.

AUTOMODELLISMI arendamine on jumekas idee, kuid see eeldaks täiesti uut ringi, sest laeva- ja automudelid on täiesti erinevad asjad ning ringide kunstlik kokkuliitmine ei ole mõistlik. Teades, kui suure summa läheks maksma üks korralik automodellismi ringrada, julgen väita, et see ei oleks ka majanduslikult mõistlik. Ka vanade õpilaste ­uutega asendamine annaks klubile suure tagasilöögi, sest sportlikud tulemused kannataksid mitu hooaega. Et Viljandis on Eesti tugevaim laevamodellismi klubi, tähendaks siinse ringi kadumine sisuliselt kogu selle spordiala hääbumist Eestis.

Laevamodellismi harrastajaid on Eestis küll vaid mõnisada, kuid see spordiala sobib XXI sajandisse suurepäraselt. Laevamodellismis ei huvita kedagi sportlase sugu, rahvus, nahavärv ega puue, mistõttu on just see paljudele ainuke võimalus tegelda tippspordiga. Sellised väärtused loovad spordile märksa suurema tähenduse, mistõttu tuleks laevamodellismisarnaseid alasid iga hinna eest säilitada, mitte teha kõike võimalikku nende hävitamiseks.

PRAEGUSTELE kolimisplaanidele tuleks mõneks ajaks pidurit tõmmata, sest plaan on läbi mõtlemata ja sellisel kujul vastuvõetamatu. Parima lahendusena näen modellismiringi jätkamist Vaksali tänav 17 ruumides vähemalt seniks, kuni on välja pakkuda kõigile asjaosalistele sobiv kompromiss. Kuid enne igasuguse tegevuse jätkamist tuleb tekitada asjaosaliste vahel dialoog. Just selle puudumine on peamine põhjus, miks on olukord praegu nii kurvastav.