Rannatennis võitis Eesti kliima kiuste kiirelt viljandlaste südamed

Eesti rannatennise kogukond on kosuma hakanud Viljandist. Aastaid tagasi tõi Ott Ahonen (tagaplaanil) selle ala Viljandisse. Nüüdseks on mängijaid ligi sada ning Andri Reimann (esiplaanil) on käima lükanud ka kohaliku sarja «Karula Cup».

FOTO: Kamilla Selina Lepik