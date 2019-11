Tellijale

«Ma ei taha minna poliitiliseks, aga ma olen EKRE-st ja räägin asjadest nii, nagu need on. Selline on päriselu,» põhjendas Grünthal pildi demonstreerimist. Tema sõnul oli foto näitamine vastus sotsiaaltöötaja väitele, et hooldekodudes on asjad üldjoontes korras.