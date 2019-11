Prantslaste püha veinijoomaaeg jõuab sinise uksega kohvikusse

Tellijale

Fellini perenaine ja sommeljee Maarja Zelinski kinnitas, et Beaujolais Nouveau on veinisõpradele väga tähtis päev. "See tähendab võimalust proovida esimest noort veini, mis on valmistatud samal aastal Prantsusmaal Beaujolais' maakonnas kasvanud Gamay viinamarjadest, ja selle pealt ennustada ka veiniaasta potentsiaali," selgitas ta. "Prantsusmaa seadus lubab sama aastakäigu veini avada alles iga aasta novembrikuu kolmanda kolmapäeva ööl ehk 00.01 neljapäeval."