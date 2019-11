Viljandis peetakse rahvusvahelist pärandtehnoloogia konverentsi

Traditsiooni ja pärandit mõistetakse sageli kui pelgalt minevikust pärit kultuurielementide säilitamist tänapäeval. Rahvusliku käsitöö all peetakse Viljandi kultuuriakadeemias silmas mustreid, värve, materjale, tööriistu, tehnikaid, oskusi ja vaikivat teadmist, mida omandatakse eelnevalt põlvkonnalt koos tegutsedes, nii nagu õpitakse emakeeltki. Seetõttu on traditsioon alati ka kultuurilise suhtluse, uude ümbrusesse sobitumise ja tehnoloogiliste uuenduste tulemus.

Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsini sõnul võib traditsioonilise käsitöö uurimine ja arendamine kõrgkooli tasemel esmapilgul tunduda küsitavana. "Osakonna veerandsaja aasta pikkune kogemus aga näitab, et vanad oskused ja teadmised on aktuaalsed ka tänapäeva regionaalmajanduslike ja ökoloogiliste probleemide lahendamisel. Kõrgkoolide roll traditsiooni taasmõtestaja ja teenäitajana on seejuures väga oluline ning mul on siiralt hea meel, et konverentsil osalevad samu väärtusi jagavad kolleegid üle kogu Euroopa."