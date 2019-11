Kadunud põlvkond

Selle kümnendi alguses tulid Rootsist uudised, et seal enam lapsi poisiks ja tüdrukuks ei kutsuta, vaid kõik on sõbrad. Õnneks läks see tuhin eestlastest mööda ning meil on seniajani poisid ja tüdrukud, emad ja isad. Nüüd aga on maad võtmas maania, mis puudutab meie haridussüsteemi. Käivad tulised arutelud, kas panna algastmes lastele hindeid ja anda neile kodutöid, kas teha põhikooli lõpus eksameid, kas ja kui palju avaldada kehalise kasvatuse tulemusi ja hindeid. No kuulge! Kuhu me niimoodi jõuame?

LAPSELE ON HINNE sama mis täiskasvanule palk. Vaid kommunismi ajal ei pidavat palka saama, sest siis pole raha vaja.

Ma tahaks teada, mismoodi saavad laps ja lapsevanem teada, kui lapsel pole koolis asjad mõnes aines hästi ja on vaja veel pingutada. Neid teadmisi, mis me lapseeas omandame, kasutame ju terve oma elu ning saame neile järk-järgult lisada uusi. Kui juba alguses jääb millestki vajaka, on raske edasi liikuda.

Samas peab laps õppima pingutama, sest iseenesest ei tule siin maailmas üldjuhul midagi. Kahju on neist lastest, kes juba praegu rändavad vanemate soovide pärast koolist kooli – kus aga saaks lihtsamalt läbi. Tulevikus on neil ühiskonnas ilmselt raske.

Järgmine teema on algastmes kodused ülesanded. Kui neid ei tohi anda, siis mitu tundi peaks koolipäev pikk olema? Lapsed on erineva tasemega ja kui tunnis oodata viimase õpilase järele, hakkab kiirematel nii igav, et nad hakkavad teisi segama ja õppimisest ei tule midagi välja. Kodutöid ongi vaja selleks, et harjutada ja päeval õpitu kinnistuks, siis saab uuel päeval teemaga edasi minna. Pealegi on algklassilastele enamasti ka pikapäevarühmad, kus nad saavad õpetaja pilgu all kodused tööd ära teha ja kui vaja, siis abi küsida.

Tinglikult võib võrdusmärgi panna ka laste eksamite ja täiskasvanute uuel töökohal ettenähtud katseaja vahele. Kui aasta jooksul õpitust pole suurt midagi meelde jäänud, tuleb paraku uuesti proovida. Esimene võimalus on korduseksam, teine klassikursuse kordamine. See näitab, kas inimene on suuteline edasi liikuma järgmisele tasemele, kus kergemaks ei lähe.

On räägitud, et gümnaasiumiastmes tehakse niigi sisseastumiskatseid. Tehtagu. Kui laps neid katseid ära ei tee, kas ta saadetakse siis tagasi põhikoolikursust kordama? Ei saadeta. Kui täiskasvanu katseajaga kõike uue töö jaoks vajalikku ei omanda, tuleb lahkuda. Temale kordamise võimalust ei pakuta.