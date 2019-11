Juhtkiri. Aeg antud valida

Tellijale

See ei ole mingi abstraktne probleem, mille puhul saaks pea liiva alla pista ja loota, et ehk tegeleb sellega keegi kuskil, keegi teine, mitte mina. Kriis on käes, olukord juba on halb ja samal kursil jätkates muutub järjest halvemaks. Aeg on lõpetada niisama jalg üle põlve istumine ja mõtisklemine, kas kliimakatastroof on ikka olemas, kas see on inimtegevusest põhjustatud või vähemalt hoogu juurde saanud. Samuti ei tasu arvata, et ollakse targemad kui kümned tuhanded teadlased, kes on seda väga keerukat nähtust uurides veetnud aastakümneid. Iga inimese ees seisab kaks valikut: kas anda oma väike panus olukorra paranemisse või halvenemisse. Vahepealset varianti ei ole ning vastutust pole võimalik mujale veeretada.