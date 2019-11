Tellijale

«Kuus aastat tagasi olime soetamas maakodu. Et äial oli samal ajal juubel, tuli kelmikas mõte pool talust talle kinkida,» meenutab Le Hussar. Viljandist 15 kilomeetri kaugusel asuv talu ostetigi ning sellest saadik on suguvõssa kuuluvad pered ühiselt ponnistanud, et vana maja elamiskõlblikuks muuta ja aias endale täisväärtuslikku toitu kasvatada.