Buss jätkab sõitjate vedamist Karksi-Nuiast Pärnusse

16. novembrist ei sõida enam buss Karksi-Nuiast Kilingi-Nõmme ja Pärnu kaudu Tallinna, kud sõitma hakkab buss number 267 liinil Karksi-Nuia–Kilingi-Nõmme–Pärnu ja selle sõiduplaan on seatud nii, et Pärnus on võimalik mugavalt Tallinna poole sõitvale bussile ümber istuda. Sama kehtib õhtul Tallinnast Pärnusse tagasi tulles.