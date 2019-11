Leies valminud puhkemajad valiti Inglismaa parimate hulka

Pressiteade vahendab Iglucrafti juhatuse liikme Priit Kallase öeldut, et iglukujulised kämpingud on Ühendkuningriigi puhkajate seas väga hästi vastu võetud. "Juba mitmeid aastaid valitseb Inglismaal trend, et ka puhkus looduse keskel asuvas kämpingus võib olla luksuslik. Glamping (glamuur + kämping) on Suurbritannias väga levinud ja kämpingupidajad on aru saanud, et erilise öömaja eest ollakse valmis rohkem maksma."