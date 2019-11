Tellijale

Karksi-Nuia lasteaia direktori Katrin Kivistiku sõnul sooviks kohe lasteaeda tulla kolm last ja uuest aastast on järjekorras veel kolm last. Direktori sõnutsi varem lasteaiakohtadele suurt järjekorda pole olnud. Kuues rühmas käib praegu kokku 137 last.