Viljandi valla haridusvõrgu tegevuskava eelnõust võib välja lugeda, et õppijate üldarv Viljandi valla haridusasutustes on 2018/2019. aastal suurenenud või jäänud samale tasemele. Erandiks on aga Kolga-Jaani lasteaed Naksitrallid ja Kolga-Jaani põhikool, kus õppijate arv suuresti väheneb. 40-kohalises lasteaias oli 2018. aasta 1. septembril täidetud 35 kohta. Selle aasta 11. septembri andmetel käis seal 27 last. Koolis on õpilaste arv aastaga kahanenud 69-lt 65-le.