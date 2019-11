Suure-Jaani kooli võimla saab lekkivast katusest lahti

Tellijale

Ehitustöö eestvedaja on Põhja-Sakala valla aktsiaselts Suure-Jaani Haldus. Selle juhatuse liige Lembit Kruuse rääkis, et katuse renoveerimiseks vajalikke ettevalmistusi alustati juba kevadel, kui telliti ehitusprojekt ning koostati riigihange ehitaja leidmiseks. Ehitajaga sõlmiti leping 12. septembril, seejärel hangiti vajalikud materjalid ja alustati töid. Ehituse lõpptähtajana on Kruuse sõnul lepingus kirjas 16. detsember.