Folklorist Marju Kõivupuu: hinge eest tuleb hoolt kanda

Kõivupuu ütleb, et mida vanemaks inimene saab, seda enam selliseid kaasteelisi lisandub nii lähemalt kui kaugemalt. Kindlasti võtab ta kalmistule kaasa ka endast nooremaid, sest surnuaedadel on aja- ja kultuurilugu vaikival, ent siiski kõnekal moel ning seda tuleb tema sõnul õppida maast madalast väärtustama.

Kultuuriloolane tõdeb, et pimedal ajal on ilus vaadata haudadel põlevaid küünlaid – natuke romantiline ja müstiline tunne. Sama on jõululaupäeval, kui on kombeks käia kalmudel küünlaid süütamas.