Mõtteid Põhja-Sakala vallast

Täide on siiski läinud kurb ennustus, mille haldusreformi kriitikuna tegin: palgatõus valla sees sööb loodetud säästu ära. Näiteks praegu teenib suvaline ametnik Põhja-Sakala vallas rohkem, kui teenisin mina Kõpu vallavanemana. Valdade ühinemisel saadud riigi toetusrahasüst on ülikõrgete ehitushindade tõttu kaotanud väärtuse. Ühes või teises valdkonnas saadud investeeringutoetus on muutunud sisuliselt allahindlusprotsendiks või inflatsioonikaitseks ehitushinna tõusu vastu. Investeeringuobjektide valmimine on lükatud pikema aja peale.

Minu Kõpus tööle asudes 2016. aasta algul oli valla miljoniline eelarve ligi 150 000-euroses puudujäägis. Esimene ametiaasta oli raske, teine aga väsitav: ellu jäime olukorras, kus pidi võlgnevuste tõttu kauplema koolile toidutarnete jätkamist. Võlausaldajate maasturid käisid vallamaja ees ning võõras polnud olukord, kus mu endagi palk viibis mitu nädalat, sest olukord nõudis. Ametisõidud tegin enamasti oma kulu ja kirjadega. Südametunnistus ei lubanud teisiti talitada – pidin ju kärpimises eeskujuks olema. Vähemalt ei koondatud kedagi, kuigi eelarve survestas, ja alati leiti raha näiteks vallamajja Sakala tellimiseks. Kõik mured said lahendatud ja uus vald sai seega alustada puhtalt lehelt.

Suure-Jaani Kondase maja saalis on maal, kus Kreutzwaldi, Eesti lipu ja maastiku taustal on lause «Näen kodumaad kasvamas». Mõneti kurb, et Viljandimaa suurimat üksikisiku tulumaksu maksev piirkond on muutunud haldusreformi käigus almusepalujaks. Kõpu teenusekeskusse pole «rahapuudusel» hangitud ventilaatorit ega väikest külmkappi ning ka Sakala tellimus on lõpetatud. See tähendab kõigest ligi 300-eurose summa küsimist Kõpu piirkonda, Suure-Jaani vallamajja osteti aga esimestel kuudel kallis kohviaparaat espresso, late ja cappuccino valmistamiseks ... Probleemi saaks lahendada ühe sõrmenipsuga, aga see on muutunud võimatuks ülesandeks. See siis on see väärikus, mis haldusreformi järel väikestelt piirkondadelt ära võeti.

KÕPU PIIRKONNA laenuvõime on viimase kahe aastaga paranenud, mõni vana laen on tasutud ja uusi pole võetud. Viimane 2017. aasta laen kulus Kõpu teede kruusaveo hanke elluviimisele. Kõrvu jäi kaitsekõne Tõnu Aavasalu umbusaldamisel: selles ei mainitud ainsatki investeeringut (välja arvatud erakorraline lasteaia katuse vahetus) Kõpu piirkonda. Kas see on halb? Kui ehitushinnad peaksid näiteks aastatel 2021-2022 krahhi tõttu langema, siis teatud tööde edasilükkamine polegi kõige kehvem variant.

Umbusaldusavaldus vältis avalikku musta pesu pesemist. Minul isiklikult oli aga keeruline töötada koos vallavanemaga, kes, kui mälu mind ei peta, ei tundnud kordagi huvi minu ega teiste volikogu liikmete mõtete vastu ega helistanud meile. Ka volinike kõnedele ei vastatud mõnikord ega helistatud tagasi – vist ei talutud minu mõneti jõulist kriitikat.