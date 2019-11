Tellijale

Ühed peavad lugu ühtedest, teised teistest tähtpäevadest, kolmandad ei taha üleüldse mingitest tähtpäevadest kuulda. Nii palju, kui on inimesi, on ka arvamusi. On neid, kes ootavad esimesele advendile eelneval südaööl kella kukkumist, et metsast toodud kuusepuu, mis juba koridoris okkaid maha viskab, tuppa tassida, ning on ka neid, kes Grinchi kombel, kulm kortsus, jalgu vastu maad trambivad, kui poodides aisakellad helisevad.