Viljandimaa jahimeeste liidu esimees Priit Vahtramäe ütles, et see on esmane küttimismaht, mis võib oludest sõltuvalt hooaja jooksul veel muutuda. Nii võidakse piirmäära tõsta, kui jahimeeste loenduse järgi on huntide arvukus suurenenud või on tekkinud inimese seisukohast probleemseid isendeid.